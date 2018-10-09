Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может столкнуться с серьезным наказанием за то, что спровоцировал драку после окончания поединка с Конором МакГрегором.

Атлетическая комиссия штата Невада удерживает призовые российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, которые он должен был получить за победу над ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 229.

Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дейна Уайт, слова которого приводит TMZ.

— Они изъяли деньги сейчас и думают о том, чтобы не выплачивать их Хабибу. Он точно не получит полную сумму. Хабиб однозначно сохранит свой чемпионский пояс, но также будет дисквалифицирован. Скорее всего, на 4-6 месяцев. Он не сможет проводить бои на территории США, однако приглашать его на турниры в других странах мы не собираемся, – заявил Уайт.

Глава UFC высказал мнение, что сумма штрафа будет близка к $250 тыс. Ранее появились слухи о том, что Нурмагомедов может лишиться всего гонорара.

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За победу над МакГрегором Нурмагомедов должен был получить $2 млн, также ему принадлежит доля продажи трансляций. После победы над МакГрегором, Хабиб набросился на спарринг-партнера ирландца, который находился за пределами октагона. После чего началась массовая драка с участием спортсменов и полиции.

Нурмагомедову отказались вручать пояс в клетке, хотя он просил это сделать. Победа стала для него 27-й в 27 поединках, МакГрегор проиграл в четвертый раз при 21 победе.

Фото: скріншот/ESPN.