Прямую трансляцию контрольного матча между Турцией и Украиной покажет телеканал Футбол 2.
Сборная Украины проведет контрольный поединок со сборной Турции. Матч пройдет 20 ноября в Анталии на стадионе Анталия Арена.
Начало матча в 19:30.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. В записи игру покажут на телеканале Украина в 21:45.Читайте: Словакия разгромила Украину в Лиге наций (ВИДЕО) Лига наций: календарь и результаты матчей Турция — Украина прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Турция — Украина на Фактах ICTV.
Фото: ФФУ/FFU.