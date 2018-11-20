Прямую трансляцию контрольного матча между Турцией и Украиной покажет телеканал Футбол 2.

Сборная Украины проведет контрольный поединок со сборной Турции. Матч пройдет 20 ноября в Анталии на стадионе Анталия Арена.

Начало матча в 19:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2. В записи игру покажут на телеканале Украина в 21:45.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Турция — Украина на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ/FFU.