Власти канадского города Калгари проголосовала против подачи заявки на проведение Олимпийских игр 2026 года.

Городские власти канадского города Калгари единогласно проголосовала против подачи заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2026 году.

Об этом сообщает издание AP.

Ранее против проведения Игр выступили 56% жителей канадского города на референдуме.

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Выборы хозяйки Олимпиады 2026 пройдут в 2019 году на специальной сессии МОК в Лозанне. Претендентами на проведение остались совместная заявка итальянских городов Милан и Кортина-д’Ампеццо, а также шведский Стокгольм. Заявку турецкого города Ерзурум отклонили ранее в МОК.

Калгари — третий по населению город в Канаде, расположенный в провинции Альберта. В 1988 году Калгари уже был хозяйкой зимней Олимпиады.

Напомним, в сентябре Украина завоевала первую лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Фото: Ronniechua | Dreamstime.com.