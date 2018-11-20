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Факти / Спорт / Україна розписала суху нічию з Туреччиною (ВІДЕО)/

Украина расписала сухую ничью с Турцией (ВИДЕО)

Сборная Украины встречалась с Турцией в Анталии в рамках контрольного матча.

Сборная Украины встречалась со сборной Турции в рамках товарищеской встречи. Матч прошел в Анталии на стадионе Анталия Арена и завершился вничью 0:0.

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Украинцы играли с небольшим преимуществом, в середине первого тайма был хороший момент у Цыганкова, который не реализовал выход один на один с вратарем турков. Несколько раз в игру приходилось вступать голкиперу сборной Украины Андрею Лунину с чем он справился на отлично.

Во втором тайме подопечные Луческу прибавили в активности и стали чаще наседать на ворота Лунина. В итоге забить так никому и не удалось – результат 0:0.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию товарищеского матча Турция – Украина.

Фото: ФФУ.

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