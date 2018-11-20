PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Лига наций: календарь и результаты матчей/

Лига наций: календарь и результаты матчей

Сборная Украины по футболу стартует в новосозданном турнире УЕФА. Первый поединок Лиги наций пройдет 6 сентября.

Лига наций – новый международный турнир с участием 55 европейских сборных, который призван заменить товарищеские матчи. Первый в истории розыгрыш стартовал 6 сентября 2018 года.

Читайте: Лига чемпионов 2018/19: результаты жеребьевки группового этапа

Первого соревновательного дня сойшлись между собой два последних чемпиона мира Германия и Франция, а сборная Украины на выезде сыграла с Чехией.

1 тур

Четверг, 6 сентября

17:00 Казахстан 0:2 Грузия
21:45 Германия 0:0 Франция
21:45 Чехия 1:2 Украина
21:45 Уэльс 4:1 Ирландия
21:45 Словения 1:2 Болгария
21:45 Норвегия 2:0 Кипр
21:45 Латвия 0:0 Андорра
21:45 Армения 2:1 Лихтенштейн
21:45 Гибралтар 0:2 Македония

Пятница, 7 сентября

19:00 Азербайджан  0:0 Косово
21:45 Италия 1:1 Польша
21:45 Турция 1:2 Россия
21:45 Албания 1:0 Израиль
21:45 Литва 0:1 Сербия
21:45 Румыния 0:0 Черногория
21:45 Фарерские острова 3:1 Мальта

Суббота, 8 сентября

16:00 Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина
19:00 Швейцария 6:0 Исландия
19:00 Финляндия 1:0 Венгрия
19:00 Беларусь 5:0 Сан-Марино
21:45 Англия 1:2 Испания
21:45 Эстония 0:1 Греция
21:45 Люксембург 4:0 Молдова

2 тур

Воскресенье, 9 сентября

16:00 Украина 1:0 Словакия
19:00 Дания 2:0 Уэльс
19:00 Болгария 1:0 Норвегия
19:00 Грузия 1:0 Латвия
19:00 Македония 2:0 Армения
21:45 Франция 2:1 Нидерланды
21:45 Кипр 2:1 Словения
21:45 Лихтенштейн 2:0 Гибралтар

Понедельник, 10 сентября

21:45 Португалия 1:0 Италия
21:45 Швеция 2:3 Турция
21:45 Шотландия 2:0 Албания
21:45 Сербия 2:2 Румыния
21:45 Черногория 2:0 Литва
21:45 Андорра 1:1 Казахстан
21:45 Косово 2:0 Фарерские острова
21:45 Мальта 1:1 Азербайджан

Вторник, 11 сентября

21:45 Исландия 0:3 Бельгия
21:45 Испания 6:0 Хорватия
21:45 Босния и Герцеговина 1:0 Австрия
21:45 Венгрия 2:1 Греция
21:45 Финляндия 1:0 Эстония
21:45 Сан-Марино 0:3 Люксембург
21:45 Молдова 0:0 Беларусь

3 тур

Четверг, 11 октября

21:45 Польша 2:3 Португалия
21:45 Россия 0:0 Швеция
21:45 Израиль 2:1 Шотландия
21:45 Литва 1:2 Румыния
21:45 Черногория 0:2 Сербия
21:45 Фарерские острова 0:3 Азербайджан
21:45 Косово 3:1 Мальта

Пятница, 12 октября

21:45 Бельгия 2:1 Швейцария
21:45 Хорватия 0:0 Англия
21:45 Австрия 1:0 Северная Ирландия
21:45 Греция 1:0 Венгрия
21:45 Эстония 0:1 Финляндия
21:45 Беларусь 1:0 Люксембург
21:45 Молдова 2:0 Сан-Марино

Суббота, 13 октября

16:00 Словакия 1:2 Чехия
19:00 Норвегия 1:0 Словения
19:00 Грузия 3:0 Андорра
19:00 Латвия 1:1 Казахстан
19:00 Армения 0:1 Гибралтар
21:45 Нидерланды 3:0 Германия
21:45 Ирландия 0:0 Дания
21:45 Болгария 2:1 Кипр
21:45 Македония 4:1 Лихтенштейн

4 тур

Воскресенье, 14 октября

16:00 Румыния 0:0 Сербия
19:00 Россия 2:9 Турция
19:00 Азербайджан 1:1 Мальта
19:00 Фарерские острова 1:1 Косово
21:45 Польша 0:1 Италия
21:45 Израиль 2:0 Албания
21:45 Литва 1:4 Черногория

Понедельник, 15 октября

21:45 Исландия 1:2 Швейцария
21:45 Испания 2:3 Англия
21:45 Босния и Герцеговина 2:0 Северная Ирландия
21:45 Эстония 3:3 Венгрия
21:45 Финляндия 2:0 Греция
21:45 Беларусь 0:0 Молдова
21:45 Люксембург 3:0 Сан-Марино

Вторник, 16 октября

17:00 Казахстан 4:0 Андорра
19:00 Армения 4:0 Македония
21:45 Франция 2:1 Германия
21:45 Украина 1:0 Чехия
21:45 Ирландия 0:1 Уэльс
21:45 Норвегия 1:0 Болгария
21:45 Словения 1:1 Кипр
21:45 Латвия 0:3 Грузия
21:45 Гибралтар 2:1 Лихтенштейн

5 тур

Четверг, 15 ноября

17:00 Казахстан 1:1 Латвия
21:45 Бельгия 2:0 Исландия
21:45 Хорватия 3:2 Испания
21:45 Австрия 0:0 Босния и Герцеговина
21:45 Венгрия 2:0 Эстония
21:45 Греция 1:0 Финляндия
21:45 Сан-Марино 0:1 Молдова
21:45 Люксембург 0:2 Беларусь
21:45 Андорра 1:1 Грузия

Пятница, 16 ноября

21:45 Нидерланды 2:0 Франция
21:45 Словакия 4:1 Украина
21:45 Уэльс 1:2 Дания
21:45 Кипр 1:1 Болгария
21:45 Словения 1:1 Норвегия
21:45 Гибралтар 2:6 Армения
21:45 Лихтенштейн 0:2 Македония

Суббота, 17 ноября

16:00 Сербия 2:1 Черногория
19:00 Турция 0:1 Швеция
19:00 Азербайджан 2:0 Фарерские острова
19:00 Мальта 0:5 Косово
21:45 Италия 0:0 Португалия
21:45 Албания 0:4 Шотландия
21:45 Румыния 3:0 Литва

6 тур

Воскресенье, 18 ноября

16:00 Англия 2:1 Хорватия
19:00 Северная Ирландия 1:2 Австрия
19:00 Молдова 1:1 Люксембург
19:00 Сан-Марино 0:2 Беларусь
21:45 Швейцария 5:2 Бельгия
21:45 Венгрия 2:0 Финляндия
21:45 Греция 0:1 Эстония

Понедельник, 19 ноября

19:00 Андорра 0:0 Латвия
19:00 Грузия 2:1 Казахстан
21:45 Германия 2:2 Нидерланды
21:45 Чехия 1:0 Словакия
21:45 Дания 0:0 Ирландия
21:45 Болгария 1:1 Словения
21:45 Кипр 0:2 Норвегия
21:45 Македония 4:0 Гибралтар
21:45 Лихтенштейн 2:2 Армения

Вторник, 20 ноября

21:45 Португалия _:_ Польша
21:45 Швеция _:_ Россия
21:45 Шотландия _:_ Изриль
21:45 Сербия _:_ Литва
21:45 Черногория _:_ Румыния
21:45 Косово _:_ Азербайджан
21:45 Мальта _:_ Фарерские острова

ФотоUEFA Nations League.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка