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Лига наций 2020/21: составы дивизионов и предварительный календарь

УЕФА обнародовал предварительный календарь второго розыгрыша турнира Лига наций.

Сборная Украины по футболу благодаря успешному выступлению в дебютной Лиги наций 2018/19 повысилась в классе в элитный дивизион А.

Читайте: Лига наций: календарь и результаты матчей

В общем, по итогам отыгранных шести туров Лиги наций определились и составы участников следующего розыгрыша турнира.

  • Лига А: Англия, Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария, Босния и Герцеговина, Дания, Украина, Швеция
  • Лига В: Германия, Исландия, Польша, Хорватия, Австрия, Уэльс, Чехия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Шотландия, Россия
  • Лига С: Ирландия, Северная Ирландия, Словакия, Турция, Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Израиль, Румыния, Черногория, Беларусь, БЮР Македония, Грузия, Косово
  • Лига D: Кипр, Литва, Словения, Эстония, Азербайджан, Андорра, Армения, Гибралтар, Казахстан, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Сан-Марино, Фарерские острова

Также официальный сайт УЕФА обнародовал предварительный календарь Лиги наций 2020/21:

  • Тур 1: 3-5 сентября 2020 года
  • Тур 2: 6-8 сентября 2020 года
  • Тур 3: 8-10 октября 2020 года
  • Тур 4: 11-13 октября 2020 года
  • Тур 5: 12-14 ноября 2020 года
  • Тур 6: 15-17 ноября 2020 года
  • Финальная стадия: июнь 2021 года

Жеребьевка настпуного розыгрыша состоится в январе/феврале 2020 года.

К слову, стали известны все корзины для жеребьевки квалификации Евро-2020.

ФотоOleh Dubyna | Dreamstime.com.

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