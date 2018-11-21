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Евро-2020: определились составы корзин для жеребьевки

Стали известны все корзины для жеребьевки квалификации Евро-2020.

По итогам группового этапа Лиги наций были определены все корзины для жеребьевки отбора к чемпионату Европы 2020.

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Согласно рейтингу, 55 национальных команд будут распределены на 5 корзин по 10 команд, еще в одной корзине окажутся 5 команд.

  • Корзина 1: Швейцария, Англия, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Хорватия, Италия, Франция, Польша, Испания
  • Корзина 2: Германия, Исландия, Украина, Босния и Герцеговина, Дания, Швеция, Уэльс, Австрия, Чехия, Россия
  • Корзина 3: Шотландия, Сербия, Ирландия, Словакия, Норвегия, Северная Ирландия, Болгария, Финляндия, Израиль, Турция
  • Корзина 4: Черногория, Греция, Эстония, Литва, Грузия, Кипр, Словения, Албания, Румыния, Венгрия
  • Корзина 5: Македония, Люксембург, Гибралтар, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Фарерские острова, Косово.
  • Корзина 6: Мальта, Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Сан-Марино

Жеребьевка Евро-2020 пройдет в ирландском Дублине 2 декабря этого года.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в финальную стадию Евро-2020. Остальные путевки разыграют победители групп Лиги наций, или следующие по рейтингу сборные.

Напомним, Украина претендует на проведение Суперкубка УЕФА 2021 года

ФотоVadymburla | Dreamstime.com.

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