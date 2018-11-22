Василий Ломаченко в интервью британскому телеканалу BoxNation сделал патриотическую заявление.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко во время интервью британскому телеканалу BoxNation рассказал, как он гордится тем, что родился в Украине.

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По словам Ломаченко он горд и счастлив поднимать сине-желтый флаг после каждой своей победы:

— Я горжусь тем, что родился в Украине. Я счастлив, когда после поединка поднимаю украинский флаг и показываю всем, что я — украинец. Я из Украины и я горжусь этим. Это земля моих родителей, они дали мне жизнь, они дали мне шанс стать великим спортсменом, атлетом. Эта земля вырастила меня.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале BoxNation.

Напомним, 8 декабря Ломаченко проведет бой с чемпионом по версии WBO Хосе Педрасой.

Фото: Steven Ryan/Getty Images.