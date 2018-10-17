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Кличко и Ломаченко признали лучшими боксерами XXI века

Популярный портал Max Boxing представил свою версию рейтинга лучших боксеров мира.

Украинцы Владимир Кличко и Василий Ломаченко были названы лучшими боксерами в XXI веке в своих весовых категориях по версии портала Max Boxing.

Владимир Кличко стал лучшим в тяжелом весе, в которой владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и поясом журнала The Ring.

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Василия Ломаченко признали лучшим в полулегком весе. Украинец был чемпионом мира по версии WBO в этой весовой категории, но в этом году поднялся в легкий вес. Ломаченко провел в полулегком весе пять поединков, завершив все досрочно.

Лучшие боксеры всех дивизионов, начиная с 2000 года:

  • Тяжелый вес – Владимир Кличко (Украина)
  • Полутяжелый вес – Рой Джонс-младший (США)
  • Суперсредний вес – Андре Уорд (США)
  • Средний вес – Бернард Хопкинс (США)
  • Первый средний вес – Рональд Райт (США)
  • Полусредний вес – Флойд Мейвезер-младший (США)
  • Первый полусредний вес – Теренс Кроуфорд (США)
  • Легкий вес – Хуан Мануэль Маркес (Мексика)
  • Полулегкий вес – Василий Ломаченко (Украина)
  • Первый полулегкий вес – Крис Джон (Индонезия)
  • Легчайший вес – Мэнни Пакьяо (Филиппины)
  • Первый легчайший вес – Шинсуке Яманака (Япония)
  • Второй легчайший вес – Наойя Инуэ (Япония)
  • Легчайший вес – Роман Гонсалес (Никарагуа)
  • Первый легчайший вес – Донни Ньетес (Филиппины)
  • Минимальный вес – Ванхенг Менайотин (Таиланд)

К слову, чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает себя фаворитом в поединке с Александром Усиком.

Фото: Facebook/Wladimir Klitschko, Instagram/lomachenkovasiliy.

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