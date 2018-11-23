Гол Евгения Коноплянки в ворота сборной Словакии в Лиге наций попал в пятерку лучших по версии УЕФА.
Гол хавбека сборной Украины Евгения Коноплянки в ворота сборной Словакии в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА признал одним из лучших.
Об этом сообщает официальный Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций.
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Кроме гола украинца в топ-5 рейтинга попали гол швейцарца Хариса Сеферовича в ворота Бельгии, немца Тимо Вернера в ворота сборной Нидерландов, результативные удары македонского футболиста Ениса Бардхи и игрока сборной Лихтенштейна Марселя Бюхеля.
#NationsLeague golazos!
Favourite goal? pic.twitter.com/jVdgBaTwyj
— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 23 ноября 2018 г.
Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги наций подопечные Шевченко крупно уступили словакам.
Фото: Dan Mullan/ Getty Images.