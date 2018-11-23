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Факти / Спорт / Гол Коноплянки потрапив до топ-5 голів туру Ліги націй за версією УЄФА/

Гол Коноплянки попал в топ-5 голов тура Лиги наций по версии УЕФА

Гол Евгения Коноплянки в ворота сборной Словакии в Лиге наций попал в пятерку лучших по версии УЕФА.

Гол хавбека сборной Украины Евгения Коноплянки в ворота сборной Словакии в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА признал одним из лучших.

Об этом сообщает официальный Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Кроме гола украинца в топ-5 рейтинга попали гол швейцарца Хариса Сеферовича в ворота Бельгии, немца Тимо Вернера в ворота сборной Нидерландов, результативные удары македонского футболиста Ениса Бардхи и игрока сборной Лихтенштейна Марселя Бюхеля.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги наций подопечные Шевченко крупно уступили словакам.

Фото: Dan Mullan/ Getty Images.

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