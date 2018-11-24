Украинец Андрей Лунин провел свой первый полный матч за испанскую футбольную команду Леганес.
Вратарь Андрей Лунин впервые провел от начала и до конца матч за Леганес в чемпионате Испании.Читайте: Лунин пропустил два гола в дебютном матче за Леганес
Если в прошлом туре голкипер дебютировал в Примере, когда заменил на 86 минуте травмированного Ивана Куэльяра, то в матче против Алавеса украинец начал в стартовом составе.
Он успешно произвел пять сейвов, не дав никому пробить его ворота.
Это позволило Леганесу минимально победить. Они поднялись из зоны вылета на 16 место.
GALERÍA I Estas son algunas de las mejores imágenes que nos deja el #LeganésAlavés (1-0) #VamosLega pic.twitter.com/cvk7TsnrUT
— C.D. Leganés (@CDLeganes) 23 ноября 2018 г.
Напомним, Андрей Лунин перешел в Леганес в начале сезона. Контракт игрока принадлежит Реалу, который выкупил голкипера у луганской Зари за 14 млн евро.
Реал рассматривает досрочное возвращение вратаря.