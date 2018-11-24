Украинец Андрей Лунин провел свой первый полный матч за испанскую футбольную команду Леганес.

Вратарь Андрей Лунин впервые провел от начала и до конца матч за Леганес в чемпионате Испании.

Если в прошлом туре голкипер дебютировал в Примере, когда заменил на 86 минуте травмированного Ивана Куэльяра, то в матче против Алавеса украинец начал в стартовом составе.

Он успешно произвел пять сейвов, не дав никому пробить его ворота.

Это позволило Леганесу минимально победить. Они поднялись из зоны вылета на 16 место.

GALERÍA I Estas son algunas de las mejores imágenes que nos deja el #LeganésAlavés (1-0) #VamosLega pic.twitter.com/cvk7TsnrUT — C.D. Leganés (@CDLeganes) 23 ноября 2018 г.

Напомним, Андрей Лунин перешел в Леганес в начале сезона. Контракт игрока принадлежит Реалу, который выкупил голкипера у луганской Зари за 14 млн евро.

Реал рассматривает досрочное возвращение вратаря.