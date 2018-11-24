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Как Андрей Лунин провел свой первый полный матч за Леганес

Украинец Андрей Лунин провел свой первый полный матч за испанскую футбольную команду Леганес.

Андрей Лунин

Вратарь Андрей Лунин впервые провел от начала и до конца матч за Леганес в чемпионате Испании.

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Если в прошлом туре голкипер дебютировал в Примере, когда заменил на 86 минуте травмированного Ивана Куэльяра, то в матче против Алавеса украинец начал в стартовом составе.

Он успешно произвел пять сейвов, не дав никому пробить его ворота.

Это позволило Леганесу минимально победить. Они поднялись из зоны вылета на 16 место.

Напомним, Андрей Лунин перешел в Леганес в начале сезона. Контракт игрока принадлежит Реалу, который выкупил голкипера у луганской Зари за 14 млн евро.

Реал рассматривает досрочное возвращение вратаря.

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