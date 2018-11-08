Мадридский Реал недоволен количеством игрового времени Андрея Лунина в Леганесе и может досрочно вернуть его из аренды.

Мадридский Реал может досрочно вернуть Андрея Лунина с Леганеса в зимнее трансферное окно.

По информации испанского издания AS, руководство галактикос недовольно количеством игрового времени, которое получает Лунин в Леганесе.

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Реал готов отдать Лунина в аренду в другой клуб, где он будет получать игровую практику.

В нынешнем сезоне наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино доверил украинцу только один официальный матч в Кубке Испании против Райо Вальекано.

Напомним, по условиям арендного соглашения Лунин обязан сыграть за Леганес минимум 15 матчей.

Ранее Лунин попал в символическую сборную Ла Лиги.

Фото: C.D. Leganés.