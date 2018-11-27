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Без Джимы! Состав сборной Украины на первые биатлонные гонки сезона 2018/19

Федерация биатлона Украины обнародовала предварительный состав сборной на ближайшие гонки.

2 декабря в словенском Поклюке стартует официальный сезон Кубка мира 2018/19.

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Наставники мужской и женской сборных Украины по биатлону определились с предыдущими составами команд, которые будут представлять Украину.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

В одиночном миксте сборную Украины будут представлять Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

В смешанной эстафете от Украины выступят Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Артем Прима и Дмитрий Подручный.

Первые гонки сезона стартуют в воскресенье, 2 декабря в 13.00 и 15.00 по киевскому времени.

Напомним, украинка Юлия Джима была сильнейшей на контрольном спринте в австрийском Обертиллахе.

Фото: Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images.

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