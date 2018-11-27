Второй матч финала Кубка Либертадорес 2018 между Ривер Плейтом и Бока Хуниорс пройдет за пределами Аргентины.

Ответный матч Кубка Либертадорес 2018 с участием аргентинских команд Ривер Плейт и Бока Хуниорс пройдет за пределами Аргентины.

Такое решение приняли в Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ).

Отмечается, что перенесенная встреча состоится 8 или 9 декабря.

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В заявлении, которое опубликовано на сайте организации отмечается, что матч между Бока Хуниорс и Ривер Плейт пройдет за пределами страны.

Nota entregada por el Presidente de la CONMEBOL a los presidentes de los clubes River Plate y Boca Juniors en la reunión del martes 27 en la sede la de CONMEBOL, en Paraguay. pic.twitter.com/qNBYTRZXx6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 27 ноября 2018 г.

Об этом также сообщил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес:

— Это будет игра за пределами Аргентины, так как здесь нет соответствующих условий для игры. Футбол это не насилие. То что мы видели на выходных – это болезнь, которую надо уничтожить.

Желание провести поединок выразили города в Парагвае, Бразилии, Колумбии и Италии.

Напомним, второй матч Кубка Либертадорес 2018 должен был пройти в эти выходные, однако из-за беспорядков в Буэнос-Айресе и нападения болельщиков Ривер Плейта на автобус игроков Бока Хуниорс его перенесли.

Фото: Eric Kitayama | Dreamstime.com.