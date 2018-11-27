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Факти / Спорт / Матч-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес пройде за межами Аргентини/

Ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет за пределами Аргентины

Второй матч финала Кубка Либертадорес 2018 между Ривер Плейтом и Бока Хуниорс пройдет за пределами Аргентины.

Ответный матч Кубка Либертадорес 2018 с участием аргентинских команд Ривер Плейт и Бока Хуниорс пройдет за пределами Аргентины.

Такое решение приняли в Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ).

Отмечается, что перенесенная встреча состоится 8 или 9 декабря.

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В заявлении, которое опубликовано на сайте организации отмечается, что матч между Бока Хуниорс и Ривер Плейт пройдет за пределами страны.

Об этом также сообщил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес:

— Это будет игра за пределами Аргентины, так как здесь нет соответствующих условий для игры. Футбол это не насилие. То что мы видели на выходных – это болезнь, которую надо уничтожить.

Желание провести поединок выразили города в Парагвае, Бразилии, Колумбии и Италии.

Напомним, второй матч Кубка Либертадорес 2018 должен был пройти в эти выходные, однако из-за беспорядков в Буэнос-Айресе и нападения болельщиков Ривер Плейта на автобус игроков Бока Хуниорс его перенесли.

Фото: Eric Kitayama | Dreamstime.com.

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