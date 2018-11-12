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Факти / Спорт / Потоп і ненависть у Буенос-Айресі: як пройшов перший матч фіналу Кубка Лібертадорес/

Потоп и ненависть в Буэнос-Айресе: как прошел первый матч финала Кубка Либертадорес

В первом финальном матче Кубка Либертадорес принципиальные аргентинские команды Бока Хуниорс и Ривер Плейт разошлись миром.

В Буэнос-Айресе на стадионе Альберто Армандо (более известный как Бомбонера) состоялась первая финальная встреча Кубка Либертадорес 2018.

Впервые в истории турнира в решающем матче за трофей сошлись два непримиримых соперника с аргентинской столицы — Бока Хуниорс и Ривер Плейт.

Читайте: Не на жизнь, а на смерть: в финале Кубка Либертадорес сойдутся Бока Хуниорс и Ривер Плейт Аргентинское классико с участием этих команд в чемпионате редко обходится без фанатских разбор, часто кровавых и с летальным исходом. То, что ультрасы команд настоящие лихачи и готовы костьми лечь за свой клуб, может засвидетельствовать тот факт, что одна из фанатских песен Ривера начинается со слов “Я хочу, чтобы мой гроб был окрашен в красно-белый цвет.”

Первый матч финала был запланирован на субботу, но его пришлось перенести на воскресенье из-за ужасных погодных условий. Аргентинскую столицу накрыл ужасный шторм, который буквально затопил Бомбонера.

Однако о том, что матч отменен сообщили уже после того, как часть болельщиков собрались на арене в ожидании зрелища.

В воскресенье стихия утихомирилась, поэтому болельщики без проблем добрались на стадион, чтобы стать свидетелями истории.

В ходе матча хозяева дважды выходили вперед, и оба раза гости смогли ответить точными ударами. За Бока Хуниорс в сетке ворот миллионеров расписались форварды Рамон Абила и Дарио Бенедетто. За Ривер Плейт отличились защитник Лукас Пратто, а вот другой гол на счету защитника генуэзцев Карлоса Искердоса.

В итоге матч закончился со счетом 2:2.

Ответный матч финала запланирована на 24 ноября и пройдет на родном стадионе Ривер Плейт — Монументаль Антонио Веспуччи Либерти.

Ранее аргентинский фанат поджег дом родственника после спора о победителе предстоящего Кубка Либертадорес.

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images.

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