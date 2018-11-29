Ливерпуль уступил ПСЖ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/19 принимал на своем поле английский Ливерпуль. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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Счет в матче открыли парижане в первом тайме. После прострела от Килиана Мбаппе мяч рикошетом от защитника красных Вирджила Ван Дейка попал в ноги Хуану Бернату, который отправил круглого в сетку ворот мерсисайдцев. Удвоили счет парижане после точного удара Неймара.

Ливерпулю удалось отыграть один мяч с пенальти, который уверенно реализовал Джеймс Милнер.

После матча наставник красных Юрген Клопп обвинил парижан в систематическом симулировании во время матча, особенно Неймара, и потакании арбитра игрокам ПСЖ:

— Знаю, что потом напишут журналисты, что Клопп жалуется. Мы выиграли в Англии дважды подряд награду фэйр-плей. Но в матче с ПСЖ мы выглядели какими-то мясниками. Постоянно получали желтые карточки. Действия игроков ПСЖ, особенно Неймара, были разумными. Они постоянно падали, будто произошло что-то серьезное. И это выводило игроков Ливерпуля с себя.

В итоге после 5-го тура ПСЖ поднялся на второе место в группе С, Ливерпуль идет третьим.

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Фото: Clive Rose/Getty Images.