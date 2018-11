Футболисты французского клуба Пари Сент-Жермен выйдут на домашний матч Лиги чемпионов против Ливерпуля в рамках 5-го тура в белой форме.

Комплект формы был разработан именным брендом легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Это будет первое появление парижан в официальном матче в этом комплекте.

Париж давно окрестили столицей мировой моды, имея такие культовые бренды как Chanel, Louis Vuitton, Givanchy Nina Ricci, Yves Saint Laurent и Dior. Поэтому парижский футбольный клуб по праву решил максимально интегрироваться в эту сферу.

За 5 лет ПСЖ стал не просто футбольным клубом, а модным брендом. Чтобы идти в ногу со временем ПСЖ подписал контракт с брендом легендарного баскетболиста Майкла Джордана и теперь официально представляет линейку Air Jordan.

Французский клуб стал первым футбольным клубом, который начал сотрудничество с Джорданом (контракт имеет также клуб НБА Шарлотт Хонетс).

Первая волна неистового “хайпа” ПСЖ сорвал после того, как американский певец Джастин Тимберлейк в июле 2018 одел на свой концерт бомбер с огромным клубным логотипом, который покрывает всю спину.

Тренд подхватили и другие знаменитости – в футболке ПСЖ были замечены певица Бейонсе, музыкант Маклемор, рэперы Трэвис Скотт и J. Cole.

Сотрудничество с брендом Джордана стоила шейхам около €100 млн только на производство. Еще €40 млн были перечислены лично компании.

Презентацию линейки Jordan для журналистов провели на родном стадионе Парк де Пренс. Неймар, Мбаппе и Тиаго Силва появились в обновках черного цвета.

.@neymarjr in the “Friends & Family” Air Jordan 5 and @KMbappe wearing the Nike LeBron Icon pic.twitter.com/7mveWe3pqW

— B/R Kicks (@brkicks) 17 сентября 2018 г.