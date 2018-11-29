Тоттенхэм на Уэмбли взял верх над миланским Интером в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тоттенхэм в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимал дома миланский Интер. Встреча прошла на легендарной арене Уэмбли и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече забил полузащитник шпор Кристиан Эриксен после выхода на замену. Деле Алле после паса от Мусса Сиссоко подал на датчанина, который и вколотил круглого в сетку ворот Самира Хандановича.

После 5-ти туров в группе В Барселона (13) оформила выход в плей-офф ЛЧ, Тоттенхэм (7) – второй, следом идет Интер (7). Замыкает таблицу ПСВ (1), который потерял все шансы на выход в Лигу Европы.

К слову, Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Фото: Julian Finney/Getty Images.