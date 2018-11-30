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ФИФА существенно сократит количество аренд с сезона 2020/21 — The Times

ФИФА планирует существенно уменьшить количество игроков, которые могут находиться в аренде.

Международная федерация футбола планирует ввести лимит на аренды.

Об этом сообщает издание The Times.

Начиная с сезона 2020/21 лимит на аренды для одного клуба будет уменьшено с шести до восьми игроков на сезон. К примеру, Ювентус в сезоне 2017/18 отдал в аренду 41 игрока, Челси в этом сезоне — 39.

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Также между двумя клубами может заключаться не более двух арендных сделок на сезон.

По замыслу ФИФА такие новации помогут молодым футболистам раскрыть свой потенциал, иметь постоянную игровую практику, а также избежит финансовой эксплуатации футбольных талантов.

Ранее Факты ICTV писали, как ПСЖ обходит финансовый фэйр-плей благодаря индустрии моды.

Фото: IStock.

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