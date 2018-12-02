Украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде.

Об этом пишет isport.ua.

В третьем раунде Гвоздик провел неожиданный удар в голову, отправив соперника на канвас. Рефери отказался отсчитывать нокдаун.

В середине Стивенсон устал и отбивался одиночными левыми ударами.

Гвоздик же с каждым раундом все больше работал комбинациями и хорошо перемещался на ногах, заходя за ударную руку.

В десятом раунде, украинец пропустил сильный удар и от нокдауна его спасли лишь канаты. После этого он успел быстро восстановиться.

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Проведя пару серий точных ударов, Гвоздик нокаутировал Стивенсона.

К слову, канадец владел поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе с 2013 года.

Напомним, бой Гвоздика и Стивенсона состоялся 1 декабря на арене Centre Videotron в Квебеке, Канада перед поединком Уайлдер – Фьюри.

Фото: isport.ua.