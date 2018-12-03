Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала своего парня, олимпийского чемпиона из Италии, который покорил ее сердце.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед впервые показала того, кто покорил ее сердце.

Об этом 18-летняя дзюдоистка рассказала в соцсети Instagram.

Оказывается, чемпионка мира встречается с коллегой по цеху, 24-летним итальянским дзюдоистом Фабио Базиле.

Читайте: Крутость фото зашкаливает! Свитолина в компании Мбаппе на вечеринке в Амстердаме

На Олимпийских играх 2016 года на Рио-де-Жанейро в весе до 66 кг Фабио получил золото, занимая в то время лишь 29-ю строчку мирового рейтинга.

Белодед и Базиле поделилась совместными фото с прогулки по Киеву и тренировки.

Переглянути цей допис в Instagram together we will be stronger than the BIG BANG! Допис, поширений FABIO BASILE (@fabiobasile66) 30 Лис 2018 р. о 10:19 PST

Напомним, Ранее Белодед победила на взрослом чемпионате по дзюдо.

Фото: DARIA BILODID.