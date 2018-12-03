Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала своего парня, олимпийского чемпиона из Италии, который покорил ее сердце.
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед впервые показала того, кто покорил ее сердце.
Об этом 18-летняя дзюдоистка рассказала в соцсети Instagram.
Оказывается, чемпионка мира встречается с коллегой по цеху, 24-летним итальянским дзюдоистом Фабио Базиле.
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На Олимпийских играх 2016 года на Рио-де-Жанейро в весе до 66 кг Фабио получил золото, занимая в то время лишь 29-ю строчку мирового рейтинга.
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Белодед и Базиле поделилась совместными фото с прогулки по Киеву и тренировки.
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Напомним, Ранее Белодед победила на взрослом чемпионате по дзюдо.
Фото: DARIA BILODID.