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Дзюдоистка Белодед впервые показала своего парня

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед показала своего парня, олимпийского чемпиона из Италии, который покорил ее сердце.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед впервые показала того, кто покорил ее сердце.

Об этом 18-летняя дзюдоистка рассказала в соцсети Instagram.

Оказывается, чемпионка мира встречается с коллегой по цеху, 24-летним итальянским дзюдоистом Фабио Базиле.

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На Олимпийских играх 2016 года на Рио-де-Жанейро в весе до 66 кг Фабио получил золото, занимая в то время лишь 29-ю строчку мирового рейтинга.

 

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“The sky is in bloom when I am with you…” 

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Белодед и Базиле поделилась совместными фото с прогулки по Киеву и тренировки.

 

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together we will be stronger than the BIG BANG!  

Допис, поширений FABIO BASILE (@fabiobasile66)

 

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.. @fabiobasile66 @dariabilodid7 

Допис, поширений Fabio Basile ~ Daria Bilodid ♡ (@_fabiobasile_dariabilodid_)

Напомним, Ранее Белодед победила на взрослом чемпионате по дзюдо.

ФотоDARIA BILODID.

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