PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / Крутість фото зашкалює! Світоліна в компанії Мбаппе на вечірці в Амстердамі/

Крутость фото зашкаливает! Свитолина в компании Мбаппе на вечеринке в Амстердаме

Элина Свитолина составила компанию французском футболисту Килиану Мбаппе на вечеринке в Нидерландах.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина посетила вечеринку спортивного бренда Nike в Амстердаме.

На вечере украинке составили компанию звезды мирового спорта: легкоатлет Мо Фара, боксерша Зейн Нассар, футболистка Лика Мертенс, а также звезда французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Читайте: ПСЖ строит собственную империю моды. На матч с Ливерпулем игроки выйдут в форме от Джордана

В соцсети Instagram Свитолина поделилась снимком с Фара и Мбаппе, который подписала:

— Провела взрывное вечер, пообщавшись и посмеявшись с этими чемпионами.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Had a blast last night , sharing the stage and a laugh with these champs @k.mbappe @gomofarah @nike

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Фоловеры теннисистки с восторгом отреагировали на фото и не скупились на отзывы.

Ранее WTA показала в видео путь Элина Свитолина к победе на Итоговом турнире WTA.

Фото: Jordan Mansfield/Getty Images for LTA.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как Свитолина покорила Сингапур. WTA показала трогательное видео
Свитолина стала лучшей теннисисткой месяца по версии WTA
Свитолиной и Белодед дали звание заслуженных мастеров спорта
Теннисная сенсация мира. Как Элина Свитолина шла к победе
Без Роналду! Топ-10 самых дорогих футболистов мира
Свитолина за октябрь заработала больше всех среди теннисистов WTA и ATP
Пищали и визжали! ПСЖ не на шутку напугало своих футболистов на Хэллоуин
Перезаряжает батарейки: Свитолина поделилась эффектными фото с отдыха
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка