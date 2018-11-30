Элина Свитолина составила компанию французском футболисту Килиану Мбаппе на вечеринке в Нидерландах.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина посетила вечеринку спортивного бренда Nike в Амстердаме.

На вечере украинке составили компанию звезды мирового спорта: легкоатлет Мо Фара, боксерша Зейн Нассар, футболистка Лика Мертенс, а также звезда французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Читайте: ПСЖ строит собственную империю моды. На матч с Ливерпулем игроки выйдут в форме от Джордана

В соцсети Instagram Свитолина поделилась снимком с Фара и Мбаппе, который подписала:

— Провела взрывное вечер, пообщавшись и посмеявшись с этими чемпионами.

Фоловеры теннисистки с восторгом отреагировали на фото и не скупились на отзывы.

Ранее WTA показала в видео путь Элина Свитолина к победе на Итоговом турнире WTA.

Фото: Jordan Mansfield/Getty Images for LTA.