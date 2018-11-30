Элина Свитолина составила компанию французском футболисту Килиану Мбаппе на вечеринке в Нидерландах.
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина посетила вечеринку спортивного бренда Nike в Амстердаме.
На вечере украинке составили компанию звезды мирового спорта: легкоатлет Мо Фара, боксерша Зейн Нассар, футболистка Лика Мертенс, а также звезда французского ПСЖ Килиан Мбаппе.
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В соцсети Instagram Свитолина поделилась снимком с Фара и Мбаппе, который подписала:
— Провела взрывное вечер, пообщавшись и посмеявшись с этими чемпионами.
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Had a blast last night , sharing the stage and a laugh with these champs @k.mbappe @gomofarah @nike
Фоловеры теннисистки с восторгом отреагировали на фото и не скупились на отзывы.
Ранее WTA показала в видео путь Элина Свитолина к победе на Итоговом турнире WTA.
Фото: Jordan Mansfield/Getty Images for LTA.