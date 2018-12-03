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УЕФА запретил проведение матчей в городах, где введено военное положение

УЕФА принял решение запретить проведение еврокубковых матчей на территориях, где введено военное положение.

Исполком УЕФА решил запретить проведение матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов в городах, где введено военное положение.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской футбольной ассоциации.

Под запрет попадают также города, к которым можно добраться только пересекая регион, где введено военное положение.

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Таким образом матч шестого тура Лиги чемпионов между Шахтером и французским Лионом, который запланирован на 12 декабря и должен пройти на ОСК Металлист в Харькове — состоится в другом городе.

Ранее из-за военное положение из Полтавы в Киев перенесли матч 5-го тура Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом.

Фото: FC Shakhtar.

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