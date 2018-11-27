PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / Воєнний стан в Україні: офіційна заява ФФУ/

Военное положение в Украине: официальное заявление ФФУ

Федерация футбола Украины прокомментировала введение военного положения в десяти областях страны.

Федерация футбола Украины выступила с официальным заявлением относительно введения военного положения в десяти областях Украины.

Читайте: Один матч УПЛ перенесут через военное положение

Об этом сообщается на официальном сайте ФФУ.

— На данный момент от правоохранительных или иных органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или замечаний об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в 10-ти областях, на территории которых введено военное положение.

Также в заявлении говорится, что ФФУ не получала никаких предостережений от УЕФА о проведении матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов на территории Украины.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения с 28 ноября в десяти областях Украины.

ФотоФФУ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Военное положение с 26 ноября: кого и когда мобилизуют
Курс гривны переживет военное положение без проблем – эксперты
Курс доллара в Украине: повлияет ли военное положение на валюту
Зарплаты, банки, транспорт: как военное положение изменит жизнь украинцев
Воєнний стан
Усиление охраны и сигнал тревоги: как Украина готовится к военному состоянию
Опубликован указ Порошенко о введении военного положения (ДОКУМЕНТ)
Кабмін
Без паники! Военное положение действует, но ограничение свобод урегулирует Кабмин
Экс-игрок Уотфорда оказался наркобароном
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка