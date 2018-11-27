Федерация футбола Украины прокомментировала введение военного положения в десяти областях страны.

Федерация футбола Украины выступила с официальным заявлением относительно введения военного положения в десяти областях Украины.

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Об этом сообщается на официальном сайте ФФУ.

— На данный момент от правоохранительных или иных органов власти Украины в Федерацию футбола Украины не поступало никаких рекомендаций или замечаний об ограничении проведения футбольных мероприятий в Киеве или регионах страны, в том числе по проведению таких мероприятий в 10-ти областях, на территории которых введено военное положение.

Также в заявлении говорится, что ФФУ не получала никаких предостережений от УЕФА о проведении матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов на территории Украины.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада приняла указ президента о введении военного положения с 28 ноября в десяти областях Украины.

Фото: ФФУ.