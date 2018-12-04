УЕФА решила провести матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом в Киеве.
Матч 6-го тура Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом пройдет на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.
Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Об этом сообщает журналист телеканала Футбол 1 Игорь Бурбас в Twitter.
— Шахтер – Лион в Киеве на НСК Олимпийский. Именно такой базовый вариант утвердили в Ньоне. Официально об этом решении объявят в течение часа.
Ранее сообщалось, что встреча может пройти в Киеве или Львове, так как УЕФА запретила проводить матч в Харькове через военное положение.
Также УЕФА принял решение запретить проведение еврокубковых матчей на территориях, к которым можно добраться только пересекая регион, где введено военное положение.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.