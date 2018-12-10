Факты ICTV составили 9 мотиваторов, которые заставляют людей любить футбол.

Ежегодно 10 декабря отмечается всемирный праздник — День футбола. Таким образом, международное сообщество отдает дань этому виду спорта, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни.

1. Голы

Голы – это главное украшение футбола, и чем больше их и красивее – тем лучше.

2. Болельщики

Футбол без болельщиков – не футбол. Именно фанаты придают игре 11х11 того шарма и величия, которым славиться этот вид спорта. А девушки- болельщицы украшают не только трибуны, но и поединки.

3. Интрига

Интрига – этот как раз тот фактор, чем и славиться футбол. Непредсказуемость, борьба и, наконец, невероятные развязки – вот то, что нас заставляет переживать и смотреть матчи с первой и до последней минуты.

4. Эмоции

Какой же футбол без эмоций. Слезы, радость, разочарования, шок – это далеко не полный перечень того, что переживают участники футбольных событий.

На радостях от победы любимой команды люди готовы на самые безумные поступки, не говоря уже о поражениях, из-за которых фанаты нередко накладывают на себя руки.

5. Кумиры

Не сотвори себе кумира, говорит вторая библейская заповедь. Но это не про футбол. Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар, Мохаммед Салах – сегодня, пожалуй, главные кумиры современности.

6. Клубы

Сейчас ФК – это не просто футбольная единица, а многомиллионные проекты. Они управляют массами, ведут за собой тысячи болельщиков, приковывают к себе внимания, своей игрой они могут как влюблять в себя, так и вызывать отвращения. В общем, что бы мир делал без Реала, Барселоны, Баварии, Манчестера или Милана?

7. Судьи

Даже если твоя команда проиграла 10:0 и у нее не было ни единого шанса – крайним всегда можно сделать судью. Люди в черном нередко становятся предметом раздора.

8. Букмекеры

Ну какой же футбол без контор! Играют они – выигрываешь ты, – глаголет лозунг одной популярной БК. Однако на деле не все так гладко и выигрывают как раз они. Об этом все знают и все равно ставят. А некоторые ставят на себя, тогда и играют они и выигрывают тоже они.

9. Игровые формы

Все любят красивые вещи, а если эта вещь твоего любимого клуба, тогда ее можно вообще не снимать.

Напомним, УЕФА объявила о создании третьего еврокубка.

Фото: Doberman84 | Dreamstime.com.