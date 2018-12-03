УЕФА официально утвердил создание нового турнира с 2021-го года.

Исполнительный комитет Европейской футбольной ассоциации на заседании в Дублине утвердил создание еще одного еврокубкового турнира.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Новый турнир, с пока рабочим названием UEL2, будет проходить по той же схеме, что и Лига чемпионов и Лига Европы.

Формат включает в себя групповой этап (8 групп по 4 команды), 1/8 финала, 1/4 финал, 1/2 финала и финал. На стадии группового этапа примут участие 32 команды.

Перед стадией 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф, в котором встретятся команды, занявшие вторые места в своих группах UEL2 и третьи строчки в группах Лиги Европы.

Во время турнира будет сыгран 141 матч за 15 игровых дней (так же, как и в Лиге Европы), а победитель турнира получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.

Матчи UEL2 будут проходить в четверг, тогда как за Лигой чемпионов остается вторник и среда, а за Лигой Европы тоже четверг.

Отмечается, что УЕФА рассмотрит возможность начинать некоторые матчи в 16.30.

Также турнир гарантирует, что на групповом этапе еврокубков будут представлены по меньшей мере 34 ассоциации (сейчас минимум 26).

Финалы трех еврокубковых турниров будут играть на одной неделе: среда (UEL2), четверг (Лига Европы) и субботу (Лига чемпионов).

К слову, ФИФА планирует существенно уменьшить количество игроков, которые могут находиться в аренде.

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