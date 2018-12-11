Прокуратура Флоренции начали расследование по поводу смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.

Итальянская прокуратура начал расследование обстоятельств смерти капитана Фиорентины Давиде Астори.

Об этом сообщает издание AFP.

Сообщается, что было открыто производство против двух медиков, признавших Астори пригодным к занятиям спортом, несмотря на присутствующие у спортсмена сердечные аномалии. Это произошло после того, как флорентийская газета обнародовала электрокардиограммы спортсмена сделанные в медучреждениях Флоренции и Кальяри.

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Футболиста осматривали в 2016 и 2017 годах и выдали ему справку, что он абсолютно здоров.

По итогам медицинских тестов в Астори обнаружили аритмогенную дисплазию правого желудочка. Это отклонение убивает клетки миокарда и может привести к летальному исходу.

Напомним, 31-летний Давиде Астори был найден мертвым в гостиничном номере в Удине, где должна была состояться игра Серии А 4 марта 2018.

Фото: Claudio Villa/Getty Images.