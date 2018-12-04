Футболист Локомотива Алексей Ломакин, которого нашли мертвым в Москве, иногда употреблял препарат Тропикамид.

2 декабря в г. Москве полицейские обнаружили тело 18-летнего футболиста Локомотива Алексея Ломакина.

Футбольный клуб Локомотив уже подтвердил о смерти своего футболиста на официальном сайте.

По информации ТАСС, Тело спортсмена было обнаружено без признаков насильственной смерти благодаря лисице, которая вытянула его куртку на дорогу.

За два дня до трагедии Ломакин поехал на процедуры в клубный медицинский центр, переночевал там и перестал выходить на связь. Последним его видел друг Иван, с которым Ломакин употреблял спиртные напитки, однако он не помнит где именно они проводили свое время.

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Мать футболиста отметила, что ее сын иногда употреблял сильнодействующий препарат Тропикамид, от которого его поведение становилось неадекватным.

Что такое Тропикамид

Тропикамид относится к стимуляторам , однако входит в перечень разрешенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

, однако входит в перечень разрешенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Препарат Тропикамид применяется в офтальмологии и выпускается по рецепту, как капли для глаз. Он расширяет зрачок и делает глаза неподвижными.

и выпускается по рецепту, как капли для глаз. и делает глаза неподвижными. Тропикамид оказывает выраженную М-хонолитическую активность (также относится атропин, который капают окулисты для расширения зрачков).

Его часто используют наркозависимые , однако вводят в вену. После приема препарата подкожно наблюдаются галлюцинации и сильный жар.

, однако вводят в вену. После приема препарата подкожно наблюдаются галлюцинации и сильный жар. Летальные случаи приема препарата бывают редко и возможны при неправильном применении Тропикамида (например через носовую полость), или взаимодействии с алкоголем.

Чтобы установить истину причину смерти будет назначена судмедэкспертиза. По предварительной информации, смерть Ломакина наступила в результате переохлаждения.

Напомним, полузащитник молодежной команды Локомотив Алексея Ломакина обнаружили без признаков жизни в Москве.

Фото: ФК Локомотив.