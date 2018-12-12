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Факти / Спорт / Динамо з Яблонцем не гратиме на стадіоні Лобановського — причина/

Динамо с Яблонцем не будет играть на стадионе Лобановского — причина

Матч шестого тура Лиги Европы между Динамо и Яблонцем пройдет на НСК Олимпийский.

Во вторник появилась информация, что матч Динамо — Яблонец в Лиге Европы может произойти на стадионе имени Валерия Лобановского.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист канала Футбол 1/2 Игорь Бурбас.

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Однако, как сообщили журналисту Факты ICTV в пресс-службе киевского Динамо, игра с 95-процентной вероятностью пройдет на стадионе НСК Олимпийский.

Причина — по состоянию на 15:00 12 декабря продано уже 18 тыс. билетов, тогда как стадион Динамо может вместить не более 16 тыс. зрителей.

Напомним, УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между донецким Шахтером и французским Лионом в Киев на НСК Олимпийский.

Фото: Alexander Ishchenko | Dreamstime.com.

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