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Наполи повторил антирекорд Динамо, который продержался 14 лет

Итальянский Наполи повторил антидостижения киевского Динамо в Лиге чемпионов 14-летней давности.

Наполи в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов уступил английскому Ливерпулю. Встреча прошла в Ливерпуле на Энфилде и завершилась минимальной победой подопечных Клоппа со счетом 1:0.

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Единственный гол во встрече забил египетский форвард красных Мохаммед Салах. Однако этого было достаточно, чтобы опустить адзурри в Лигу Европы.

Интересно, что после 5 тура ЛЧ Наполи с 9 очками был лидером квартета С. Последний раз командой, которая за тур до завершения возглавляла группу и не смогла пробиться в плей-офф было киевское Динамо в сезоне 2004/05.

Под руководством Йожефа Сабо бело-синие, имея в своем активе 10 очков разгромно уступили немецкому Байеру (0:3) и опустились на третье место в группе.

Напомним, Барселона сыграла вничью с Тоттенхэмом на Камп Ноу и обеспечила шпор путевкой в плей-офф Лиги чемпионов 2018/19.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.

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