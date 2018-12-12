Барселона сыграла вничью с Тоттенхэмом на Камп Ноу и обеспечила шпор путевкой в плей-офф Лиги чемпионов 2018/19.

В рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская Барселона принимала дома английский Тоттенхэм. Встреча прошла на стадионе Камп Ноу и завершилась ничьей 1:1.

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Счет в матче в начале первого тайма открыли хозяева — Усман Дембеле прорвался в штрафную и пробил без шансов для Уго Льориса.

Шпорам удалось сравнить лишь в конце второго тайма после того, как Гарри Кейн отпасовал на Лукаса Моуру, а тот, подстроившись, прострелил по центру ворот.

В параллельном матче Интер на своем поле разошелся миром с аутсайдером своего квартета ПСВ (1:1) и продолжит свой путь в Лиге Европы.

По итогам шести туров Барселона набрала 14 очков, у Тоттенхэма и Интера по 8, а у ПСВ лишь 2.

Напомним, в 5 туре ЛЧ Тоттенхэм на Уэмбли взял верх над миланским Интером.

Фото: Clive Rose/Getty Images.