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Шахтер — Лион: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Лион на Фактах ICTV в среду, 12 декабря, в 22.00.

Шахтер и Лион сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 в среду, 12 декабря.

Читайте: Где смотреть Шахтер — Лион

Подопечные Фонсеки попытаются вырвать последнюю путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого горнякам нужна только победа в Киеве над французским Лионом. Ничья выведет Шахтер в Лигу Европы, а вот в случае поражения украинский клуб может остаться и вовсе без еврокубковой весны.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.33. Успех французов оценивают в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.60.

Прогноз Фактов ICTV

Шахтер — Лион – 2:0

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