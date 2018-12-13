Прямую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Яблонцем покажет телеканал Футбол 1.
В шестом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА Динамо сыграет с чешским Яблонцем. Матч пройдет 13 декабря в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Начало матча в 19:55.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей Динамо с Яблонцем не будет играть на стадионе Лобановского — причина Футболисты киевского Динамо устроили вечеринку с алкоголем и девушками
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо — Яблонец на Фактах ICTV.
Фото: FC Dynamo Kyiv.