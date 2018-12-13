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Где смотреть Динамо — Яблонец

Прямую трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Яблонцем покажет телеканал Футбол 1.

В шестом матче группового этапа Лиги Европы УЕФА Динамо сыграет с чешским Яблонцем. Матч пройдет 13 декабря в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19:55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Динамо — Яблонец на Фактах ICTV.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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