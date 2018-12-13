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Факти / Спорт / Шахтар не зумів переграти Ліон і продовжить виступи у Лізі Європи (ВІДЕО)/

Шахтер не сумел переиграть Лион и продолжит выступления в Лиге Европы (ВИДЕО)

Шахтер сыграл вничью с французским Лионом в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер — Лион – 1:1

Шахтер: Пятов, Кривцов, Хочолава (Бутко, 46), Исмаили, Матвиенко, Майкон, Степаненко, Тайсон, Марлос (Болбат, 87), Коваленко (Кайоде, 83), Мораес.

Лион: Расиоппи,  Денайер, Марсело, Маркал, Тузар, Ауар, Менди, Фекир (Дюбуа, 89), Траоре (Н’Домбеле, 72), Депай (Дембеле, 80).

Голы: Мораес, 22 — Фекир, 65

Шахтер принимал Лион в матче шестого утру группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и завершилась вничью со счетом 1:1.

Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Счет в матче открыли хозяева — Исмаили прострелил с левого фланга на Мораеса, а тот в одно касание расстрелял сетку ворот Лопеса.

Лион сумел сравнять во втором тайме после удара в верхний угол ворот Пятова от Фекира.

В итоге Шахтер занял третье место в своем квартете, пропустив вперед Манчестер Сити и Лион. Горняки продолжат свои выступления в ерокубках в Лиге Европы.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги чемпионов Шахтер – Лион.

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