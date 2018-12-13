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Факти / Спорт / Українські біатлоністи вибороли бронзу змішаної естафети/

Украинские биатлонисты завоевали бронзу смешанной эстафеты

Украинские биатлонисты стали бронзовыми призерами одиночной смешанной эстафеты в Италии.

Украинские биатлонисты Юлия Журавок и Виталий Труш завоевали бронзовые награды в одиночной смешанной эстафете в рамках II этапа Кубка IBU.

Эстафета прошла в итальянском городе Риднау.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

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Украинцы во время гонки продемонстрировали лучшую стрельбу. Журавок и Труш использовали только два запасных патрона. Однако из-за одного неточного выстрела Труша, его смогли обогнать на трассе немец Рейес и россиянин Коростылев.

В итоге Украина завоевала бронзу соревнований.

Ранее Джима завоевала золото на Кубке мира по биатлону.

Фото: Biathlon.com.ua.

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