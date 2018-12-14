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Джошуа забронировал Уэмбли для боя с особым соперником

Британский боксер Энтони Джошуа определился со своим будущим соперником.

Британский боксер Энтони Джошуа, который выступает в супертяжелом весе и обладает титулами WBA, WBO и IBF, определился с кем хочет драться в 2019 году.

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В интервью ESPN он отметил, что не заинтересован в бою со своим соотечественником Тайсоном Фьюри поскольку у того нет чемпионского пояса:

— Уайлдер сказал, что я не буду с ним драться. Но я планирую это сделать 13 апреля в Лондоне на Уэмбли. Не знаю, как доступнее донести свое мнение. Ему больше интересен Тайсон Фьюри — но у него нет мировых титулов.

В предыдущем поединке Джошуа нокаутировал в седьмом раунде россиянина Поветкина.

На счету Уайлдера 21 бой, среди которых ни одного поражения и одна ничья.

Напомним, американский боксер Теофимо Лопес высказался о крайнем бое Василия Ломаченко с Хосе Педрасой и обозвал украинца.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images.

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