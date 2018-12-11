Американский боксер Теофимо Лопес высказался о крайнем бое Василия Ломаченко с Хосе Педрасой и обозвал украинца.

Непобедимый американский боксер Теофимо Лопес (11-0, 9 КО) бросил вызов чемпиону WBA и WBO Василию Ломаченко.

— В бою с Педрасой Ломаченко выглядел, как кусок дерьма. Он выглядит очень старым. Пусть ему всего 30 лет, но уже дают о себе знать количество боев, а также недавняя операция.

Лопес добавил, что Ломаченко не сумел досрочно завершить бой с Педраса, у которого недостаточно мышц, чтобы сражаться в легком весе.

Об этом американец сказал в интервью порталу Boxingtalk.

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Лопес отметил, что собирается перейти в первый полусредний вес и готов драться с Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу единоличным решением судей.

Фото: Teofimo Lopez.