УЕФА жестоко наказала итальянский Милан за нарушения финансового фэйр-плей.

Европейская футбольная ассоциация приняла решение наказать итальянский Милан за нарушение правил УЕФА относительно правил честной игры.

По решению организации, клуб не получит заработанную сумму от участия в еврокубках в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, которая составила €12 млн.

Также на два ближайших сезона россонери смогут заявлять на участие в еврокубках не более 21 футболиста.

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В случае повторного нарушения в период до сезона 2020/21 правил финансового фэйр-плей, Милан будет отстранен от участия в евротурнирах на два сезона. Отмечается, что клуб до конца 2021 должен зарабатывать больше, чем тратит.

Милан может обжаловать решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги Европы Милан уступил Олимпиакосу и прекратил борьбу за трофей.

Ранее стали известны потенциальные соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com.