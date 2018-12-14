PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Спорт / УЄФА жорстоко покарала Мілан і оштрафувала на €12 млн/

УЕФА жестоко наказал Милан и оштрафовала на €12 млн

УЕФА жестоко наказала итальянский Милан за нарушения финансового фэйр-плей.

Европейская футбольная ассоциация приняла решение наказать итальянский Милан за нарушение правил УЕФА относительно правил честной игры.

По решению организации, клуб не получит заработанную сумму от участия в еврокубках в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, которая составила €12 млн.

Также на два ближайших сезона россонери смогут заявлять на участие в еврокубках не более 21 футболиста.

Читайте: Тренер Ливерпуля заплатит штраф за безумное празднование гола в ворота Эвертона

В случае повторного нарушения в период до сезона 2020/21 правил финансового фэйр-плей, Милан будет отстранен от участия в евротурнирах на два сезона. Отмечается, что клуб до конца 2021 должен зарабатывать больше, чем тратит.

Милан может обжаловать решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги Европы Милан уступил Олимпиакосу и прекратил борьбу за трофей.

Ранее стали известны потенциальные соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

ФотоCosmin Iftode | Dreamstime.com.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Динамо с Яблонцем не будет играть на стадионе Лобановского — причина
УЕФА назвала 50 футболистов, претендующих на попадание в сборную года
УЕФА объявила о создании третьего еврокубка
Военное положение: что будет с еврокубковыми матчами в Украине
Гол Коноплянки попал в топ-5 голов тура Лиги наций по версии УЕФА
Финал Лиги наций: когда и где состоится
Защитник Милана извинился за фото с Роналду и обнаженным Кьеллини
Стал известен единственный кандидат на пост президента УЕФА
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка