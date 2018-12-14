УЕФА жестоко наказала итальянский Милан за нарушения финансового фэйр-плей.
Европейская футбольная ассоциация приняла решение наказать итальянский Милан за нарушение правил УЕФА относительно правил честной игры.
По решению организации, клуб не получит заработанную сумму от участия в еврокубках в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, которая составила €12 млн.
Также на два ближайших сезона россонери смогут заявлять на участие в еврокубках не более 21 футболиста.
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В случае повторного нарушения в период до сезона 2020/21 правил финансового фэйр-плей, Милан будет отстранен от участия в евротурнирах на два сезона. Отмечается, что клуб до конца 2021 должен зарабатывать больше, чем тратит.
Милан может обжаловать решение УЕФА в спортивном арбитражном суде.
Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги Европы Милан уступил Олимпиакосу и прекратил борьбу за трофей.
Ранее стали известны потенциальные соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.
Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com.