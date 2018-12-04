Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заплатит штраф за бурное празднование гола в ворота Эвертона.

Наставника Ливерпуля Юргена Клоппа обвинили в неправомерном поведении во время матча с Эвертоном в АПЛ и теперь немецкий специалист вынужден заплатить штраф.

Об этом сообщает издание The Times.

Федерация футбола Англии предупредила коуча красных, что если с его стороны повторится подобное поведение, то последуют более суровые санкции.

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Решением FA Клопп оштрафован на £8 тыс. (около €9 тыс.)

Напомним, после победного гола Дивока Ориги в ворота Эвертона немецкий специалист выбежал на поле и начал обниматься с вратарем команды Алисоном Бекером.

BREAKING: Jurgen Klopp has been charged by the FA following his celebrations as @LFC secured a late win over @Everton in yesterdays Merseyside derby! Full story: https://t.co/LrYDPmytiM pic.twitter.com/AGoqCIYHGZ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 3 декабря 2018 г.

Позже Клопп извинился за свое бурное празднование перед своим визави из Эвертона.

В защиту Клоппа стал бывший игрок Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм:

— Празднование гола и демонстрация страсти — вот за что обвинили Клоппа. А именно в этом суть игры. Они забили на последней минуте, кто поступил бы иначе? Пусть он и тренирует Ливерпуль, но дайте ему попраздновать.

Благодаря голу Ориги в добавленное время Ливерпуль одолел Эвертон в мерсисайдском дерби.

Напомним, Эвертон и Манчестер Юнайтед являются заклятыми врагами Ливерпуля.

Ранее Ливерпуль уступил ПСЖ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Alex Livesey/ Getty Images.