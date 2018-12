Наставника Ливерпуля Юргена Клоппа обвинили в неправомерном поведении во время матча с Эвертоном в АПЛ и теперь немецкий специалист вынужден заплатить штраф.

Об этом сообщает издание The Times.

Федерация футбола Англии предупредила коуча красных, что если с его стороны повторится подобное поведение, то последуют более суровые санкции.

Решением FA Клопп оштрафован на £8 тыс. (около €9 тыс.)

Напомним, после победного гола Дивока Ориги в ворота Эвертона немецкий специалист выбежал на поле и начал обниматься с вратарем команды Алисоном Бекером.

