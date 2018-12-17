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Лига Европы: онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 финала

Смотрите онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы-2018/19.

17 декабря во швейцарском Ньоне состоится жеребьевка пар 1/16 финала Лиги Европы -2018/19.

Процедура жеребьевки начнется в 14.00 по киевскому времени.

Традиционно во время жеребьевки 32 команды будут разделены на 2 корзины: сеяные и несеяные. В первой будут собраны 12 победителей групп Лиги Европы, а также четыре команды, которые финишировали третьими в своих группах в Лиге чемпионов.

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Несеянными будут 12 команд, которые заняли вторые строчки в своих квартетах в Лиге Европы, а также четыре команды из Лиги чемпионов с меньшим рейтингом.

Киевское Динамо попало в первую корзину, как победитель квартета К, а донецкий Шахтер будет выбран из второй корзины.

Первые матчи состоятся 14 февраля, ответные матчи запланированы на 21 февраля.

ФотоUEFA.

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