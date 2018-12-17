Стали известны потенциальные соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.

После завершения заключительного, 6 тура Лиги Европы УЕФА 2018/19 стали известны все участники 1/16 финала турнира.

Отметим, что киевское Динамо будет среди сеяных команд, тогда как донецкий Шахтер попал в корзину несеяных.

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На данной стадии украинские клубы не смогут сыграть друг против друга. Будут разведены российские и украинские клубы: Динамо не сможет сыграть с Краснодаром, а Шахтер с Зенитом.

Также подопечные Хацкевича не встретятся с французским Ренном, поскольку играли в одной группе на групповой стадии.

Сеяные команды Несеяные команды Динамо Киев (Украина) Шахтер (Украина) Арсенал (Англия) БАТЭ (Беларусь) Челси (Англия) Мальме (Швеция) Айнтрахт (Германия) Краснодар (Россия) Байер (Германия) Рапид (Австрия) Динамо Загреб (Хорватия) Виктория Плзень (Чехия) Зальцбург (Австрия) Славия Прага (Чехия) Интер (Италия) Галатасарай (Туреччина) Наполи (Италия) Фенербахче (Туреччина) Бенфика (Португалия) Спортинг (Португалия) Вильярреал (Испания) Ренн (Франция) Бетис (Испания) Селтик (Шотландия) Севилья (Испания) Цюрих (Швейцария) Валенсия (Испания) Олимпиакос (Греция) Генк (Бельгия) Лацио (Италия) Зенит (Россия) Брюгге (Бельгия)

Сама жеребьевка состоится в понедельник, 17 декабря в швейцарском Ньоне.

По ее итогам будут определены пары команд, которые в двухраундовой дуэли определят обладателя путевки в следующую стадию Лиги Европы.

Матчи 1/16 финала состоятся 14 и 21 февраля 2019.

Напомним, Динамо в заключительном туре группового этапа ЛЕ уступило Яблонцу.

Фото: УНІАН.