Стали известны потенциальные соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.
После завершения заключительного, 6 тура Лиги Европы УЕФА 2018/19 стали известны все участники 1/16 финала турнира.
Отметим, что киевское Динамо будет среди сеяных команд, тогда как донецкий Шахтер попал в корзину несеяных.
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На данной стадии украинские клубы не смогут сыграть друг против друга. Будут разведены российские и украинские клубы: Динамо не сможет сыграть с Краснодаром, а Шахтер с Зенитом.
Также подопечные Хацкевича не встретятся с французским Ренном, поскольку играли в одной группе на групповой стадии.
|Сеяные команды
|Несеяные команды
|Динамо Киев (Украина)
|Шахтер (Украина)
|Арсенал (Англия)
|БАТЭ (Беларусь)
|Челси (Англия)
|Мальме (Швеция)
|Айнтрахт (Германия)
|Краснодар (Россия)
|Байер (Германия)
|Рапид (Австрия)
|Динамо Загреб (Хорватия)
|Виктория Плзень (Чехия)
|Зальцбург (Австрия)
|Славия Прага (Чехия)
|Интер (Италия)
|Галатасарай (Туреччина)
|Наполи (Италия)
|Фенербахче (Туреччина)
|Бенфика (Португалия)
|Спортинг (Португалия)
|Вильярреал (Испания)
|Ренн (Франция)
|Бетис (Испания)
|Селтик (Шотландия)
|Севилья (Испания)
|Цюрих (Швейцария)
|Валенсия (Испания)
|Олимпиакос (Греция)
|Генк (Бельгия)
|Лацио (Италия)
|Зенит (Россия)
|Брюгге (Бельгия)
Сама жеребьевка состоится в понедельник, 17 декабря в швейцарском Ньоне.
По ее итогам будут определены пары команд, которые в двухраундовой дуэли определят обладателя путевки в следующую стадию Лиги Европы.
Матчи 1/16 финала состоятся 14 и 21 февраля 2019.
Напомним, Динамо в заключительном туре группового этапа ЛЕ уступило Яблонцу.
Фото: УНІАН.