Динамо в заключительном матче группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Яблонец.

Динамо — Яблонец – 0:1

Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Беседин.

Яблонец: Грубые, Голес, Говорка, Ганоусек, Лишка, Травник, Кратохвил, Хьюбшман, Йовович, Храмоста, Долежал.

Голы: Долежал, 10.

В 6 туре группового этапа Лиги Европы Динамо принимало чешский Яблонец. Встреча прошла на стадионе НСК Олимпийский и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли гости уже на 10 минуте. Долежал после навеса от партнера пробил точно в угол ворот Бущана.

Во втором тайме хозяева начали активнее действовать в атаке, однако это привело лишь к нескольким острым моментам со стороны подопечных Хацкевича.

В итоге Динамо несмотря на поражение заканчивает групповой этап в лидерах квартета К. Яблонец в этом сезоне в еврокубках больше не сыграет.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Лиги Европы Динамо — Яблонец.

Фото: FK Jablonec.