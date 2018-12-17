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Шумахер пошел на поправку и уже встает из постели – СМИ

В СМИ появилась информация, что семикратный чемпион мира Формулы-1 Михаэль Шумахер пошел на поправку и уже встает с постели.

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, а его система жизнеобеспечения не зависит от аппарата искусственного дыхания, пишет Daily Mail.

Спортсмен проходит серьезный курс лечения, который обходится в $60 тыс. каждую неделю.

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По информации издания, гонщик живет в основной части дома, а не в пристройке, которая якобы переоборудована в домашнюю больницу, как ранее сообщали ряд СМИ.

Напомним, что 29 декабря 2013 года во время отдыха на лыжах Михаэль Шумахер упал и получил серьезную черепно-мозговую травму. Он перенес много операций, два раза впадал в кому и до сих пор не восстановился. О его жизни и здоровье сейчас известно мало.

Фото: Dreamstime.com

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