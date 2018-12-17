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Факти / Спорт / Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів/

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • Шальке — Манчестер Сити
  • Атлетико — Ювентус
  • Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Тоттенхэм — Боруссия Дортмунд
  • Лион — Барселона
  • Рома — Порту
  • Аякс — Реал Мадрид
  • Ливерпуль — Бавария

Перед жеребьевкой 16 команд были разделены на 2 корзины: сеяные и несеяные. Команды-победители своих групп сыграют первую игру на выезде, а клубы, занявшие второе место начнут первую игру на домашней арене.

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Первые матчи 1/8 финала состоятся 12-13 и 19-20 февраля, а ответные — 5-6 и 12-13 марта.

К слову, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

ФотоUEFA.

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