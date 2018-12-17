Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19.
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
- Шальке — Манчестер Сити
- Атлетико — Ювентус
- Манчестер Юнайтед — ПСЖ
- Тоттенхэм — Боруссия Дортмунд
- Лион — Барселона
- Рома — Порту
- Аякс — Реал Мадрид
- Ливерпуль — Бавария
Перед жеребьевкой 16 команд были разделены на 2 корзины: сеяные и несеяные. Команды-победители своих групп сыграют первую игру на выезде, а клубы, занявшие второе место начнут первую игру на домашней арене.
Читайте: Лига Европы: онлайн-трансляция жеребьевки 1/16 финала
Первые матчи 1/8 финала состоятся 12-13 и 19-20 февраля, а ответные — 5-6 и 12-13 марта.
К слову, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.
Фото: UEFA.