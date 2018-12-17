В Ньоне после жеребьевки станут известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
В понедельник, 17 января в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19.
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Во время жеребьевки 16 команд будут разделены на две корзины. В число сеяных попадут команды, которые стали победителями своих групп, к числу несеяных — команды, занявшие вторые строчки в своих квартетах.
|Сеяные
|Несеяные
|Барселона
|Аякс
|Реал Мадрид
|Атлетико
|Боруссия Дортмунд
|Манчестер Юнайтед
|Ювентус
|Лион
|Манчестер Сити
|Тоттенгем
|ПСЖ
|Рома
|Порту
|Шальке
|Бавария
|Ливерпуль
На данной стадии не смогут встретиться команды, которые были в одной группе и команды из одной страны.
Процедура жеребьевки начнется в 13.00 по киевскому времени.
Отечественные любители футбола могут наблюдать за жеребьевкой в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также текстовую онлайн-трансляции события проведут Факты ICTV.
Фото: UEFA.