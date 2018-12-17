В Ньоне после жеребьевки станут известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

В понедельник, 17 января в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19.

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Во время жеребьевки 16 команд будут разделены на две корзины. В число сеяных попадут команды, которые стали победителями своих групп, к числу несеяных — команды, занявшие вторые строчки в своих квартетах.

Сеяные Несеяные Барселона Аякс Реал Мадрид Атлетико Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Ювентус Лион Манчестер Сити Тоттенгем ПСЖ Рома Порту Шальке Бавария Ливерпуль

На данной стадии не смогут встретиться команды, которые были в одной группе и команды из одной страны.

Процедура жеребьевки начнется в 13.00 по киевскому времени.

Отечественные любители футбола могут наблюдать за жеребьевкой в прямом эфире на телеканале Футбол 1. Также текстовую онлайн-трансляции события проведут Факты ICTV.

Фото: UEFA.