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Факти / Спорт / Уле Гуннар Сульшер очолив Манчестер Юнайтед/

Уле Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед назначил Уле Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера.

Уле Гуннар Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед до конца сезона.

Об этом сообщает официальный сайт МЮ.

В тренерский штаб 45-летнего Сульшера войдут Майкл Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккейн.

Читайте: Звезда МЮ иронично отреагировал на увольнение Моуринью

Последним местом работы норвежского специалиста был клуб Молде, который он возглавлял с 2015 года.

Фанатам красных дьяволов Сульшер хорошо знаком, ведь отыграл за Юнайтед 9 сезонов, в которых принял участие в 359 матчах, где забил 123 м’ячі.

Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил о расторжении контракта с португальским специалистом Жозе Моуринью.

Фото: Michael Regan/Getty Images.

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