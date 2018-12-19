Манчестер Юнайтед назначил Уле Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера.
Уле Гуннар Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед до конца сезона.
Об этом сообщает официальный сайт МЮ.
В тренерский штаб 45-летнего Сульшера войдут Майкл Фелан, Майкл Кэррик и Киран Маккейн.
Читайте: Звезда МЮ иронично отреагировал на увольнение Моуринью
Последним местом работы норвежского специалиста был клуб Молде, который он возглавлял с 2015 года.
Фанатам красных дьяволов Сульшер хорошо знаком, ведь отыграл за Юнайтед 9 сезонов, в которых принял участие в 359 матчах, где забил 123 м’ячі.
Напомним, 18 декабря Манчестер Юнайтед объявил о расторжении контракта с португальским специалистом Жозе Моуринью.
Фото: Michael Regan/Getty Images.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+