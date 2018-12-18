Французский футболист Поль Погба в иронической форме отреагировал на увольнение Жозе Моуринью с поста тренера Манчестер Юнайтед.
Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба дал понять, что не будет скучать за экс-наставником красных дьяволов Жозе Моуринью.
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Французский футболист сразу же после увольнения португальца опубликовал в своем Twitter пост.
— Придумайте название, – подписал фото Погба.
Однако через некоторое время Погба все же удалил свой пост.
У Погба было немало конфликтных ситуаций с Моуринью во время работы португальца на тренерском мостике МЮ. Последний матч против Ливерпуля в АПЛ, который манкунианцы проиграли, Погба провел на скамейке запасных.
Напомним, Моуринью уволен с поста тренера Манчестер Юнайтед.
Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.