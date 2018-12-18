Французский футболист Поль Погба в иронической форме отреагировал на увольнение Жозе Моуринью с поста тренера Манчестер Юнайтед.

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба дал понять, что не будет скучать за экс-наставником красных дьяволов Жозе Моуринью.

Читайте: Моуринью назвал своих футболистов распущенными и испорченными детьми

Французский футболист сразу же после увольнения португальца опубликовал в своем Twitter пост.

— Придумайте название, – подписал фото Погба.

Однако через некоторое время Погба все же удалил свой пост.

У Погба было немало конфликтных ситуаций с Моуринью во время работы португальца на тренерском мостике МЮ. Последний матч против Ливерпуля в АПЛ, который манкунианцы проиграли, Погба провел на скамейке запасных.

Напомним, Моуринью уволен с поста тренера Манчестер Юнайтед.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.