Ливерпуль принимал Баварию на Энфилде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19.

Ливерпуль встречался с мюнхенской Баварией в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19. Встреча прошла на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 0:0.

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Первый острый момент в матче создал Мохаммед Салах на 12-й минуте. Египтянин пробил по центру, но Нойер сумел дотянуться до снаряда. Ответ баварцев была мгновенным, но Алиссон справился с ударом Левандовски.

Под конец встречи с близкого расстояния ворота гостей попытался расстрелять Садио Мане, но голкипер немцев был на высоте.

Ответный матч команд состоится 13 марта.

К слову, Тоттенхэм Хотспур в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромил Боруссию Дортмунд.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.