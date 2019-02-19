Ліверпуль приймав Баварію на Енфілді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Ліверпуль зустрічався з мюнхенською Баварією у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд і завершилася з рахунком 0:0.

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Перший гострий момент у матчі створив Мохаммед Салах на 12-й хвилині. Єгиптянин пробив по центру, але Нойєр зумів дотягнутися до шкіряного. Відповідь баварців була миттєвою, але Аліссон впорався з ударом Левандовскі.

Під завершення зустрічі з близької відстані ворота гостей спробував розстріляти Садіо Мане, але голкіпер німців був на висоті.

Матч-відповідь команд відбудеться 13 березня.

До речі, Тоттенгем Готспур у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розгромив Боруссію Дортмунд.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images.